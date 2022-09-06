SOLOTÜRK Balıkesir'de gösteri uçuşu yaptı

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BALIKESİR (AA) - Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK, Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Balıkesir Merkez Havaalanı çevresinde gösteri sundu.

Gösteriyi izlemeye gelen çok sayıda kişi, akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydettİ, bazıları da alandaki coşkuya alkışlarla destek verdi.

SOLOTÜRK, yaklaşık 30 dakika süren uçuşun ardından vatandaşları selamladı.

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