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Balıkesir'de Ertuğrul Mahallesi'ndeki 120 yıllık caminin restorasyonu tamamlandı

AA

Balıkesir'de Ertuğrul Mahallesi'ndeki 120 yıllık caminin restorasyonu tamamlandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül ilçesi Ertuğrul Mahallesi’nin tek camisi olan 120 yıllık Ertuğrul Camisi’nin restorasyonunu tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yıllardır atıl durumda bulunan cami; avlusu, kullanımda olmayan hizmet binası, lojmanı, sağlık ocağı yapısıyla yaklaşık 870 metrekarede yer alıyor.

1902 yılında hizmete açıldığı belirtilen 120 yıllık cami, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi.

Orijinalliği korunarak yapılan çalışmalarla cami hem cemaatin sağlıklı bir şekilde ibadet edebileceği hale geldi hem de avlusunda yer alan ve oldukça kötü durumda olduğu için kullanılamayan tescilsiz yapılar yıkılarak yerine, projeye uygun ıslak hacimler ve okuma salonu inşa edildi. Arka cephedeki avlunun neredeyse tamamen yıkılmış olan istinat duvarı yeniden yapıldı.

Ayrıca caminin meydan cephesindeki 1960 yılında yapılan çeşme de tadilata alınarak camiye uygun bir hale geldi. Yıllarca yağışlı havalarda akan çatıdan dolayı zor koşullarda ibadetlerini gerçekleştirmek zorunda kalan Ertuğrul Mahallesi sakinleri, bundan sonra tüm ihtiyaçlarına cevap veren, kullanışlı, konforlu ve tarihi değere sahip bir camide ibadetlerini gerçekleştirebilecek.

Cami, bu ay sonunda yeniden ibadete açılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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