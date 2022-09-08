Bandırma Kent Konseyinden Kyzikos antik kentinin kazı alanına ziyaret

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BALIKESİR (AA) - Kent Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, sadece bölgenin değil, ülkemizdeki en önemli antik kentlerden Erdek Düzler mahallesinde bulunan Kyzikos Antik Kent kazısını ziyaret edildiği bildirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat bölgemiz tarihi değerler açısından büyük bir mirasa sahip olduğunu kaydetti.



Polat, "Tarihi mirasların gün yüzüne çıkması sonucunda önemli bir ziyaretçi potansiyeli taşımaktadır. Kyzikosun şu anda gün yüzüne çıkan kısmı çok küçük bir kısım. Kazı sonucunda ortaya çıkacak şehir büyük heyecan uyandırıyor. Kazı başkanımız Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Tercanlıoğlu hocamızın harika kazı ve Kyzikos anlatımı ile tarihe bir yolculuk yaptık. Kazı 12 ay boyunca devam edecek. Yanı başımızdaki bu tarihi mirası tüm vatandaşlarımızın ziyaret etmesini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.



Gezi organizasyonuna Bandırma Müze Müdüresi Tülin Tan da eşlik etti.

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