Balıkesir'de arı üreticilerine 3 bin kovan dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de arı üreticilerine 3 bin kovan dağıtıldı

AA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte arı üreticiliği yapanlara 3 bin kovan desteği verildi.

Balıkesir'de arı üreticilerine 3 bin kovan dağıtıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte arı üreticiliği yapanlara 3 bin kovan desteği verildi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezi'nde kovan dağıtımı için düzenlenen törende, arıcılara doğru alanların ve doğru girdilerin temin edilmesi gerektiğini söyledi.

Küresel iklim değişikliğinde insana en gerekli olan şeyin arı olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Üç arımızın ıslahı bitirilmiştir, beş arımızın da ıslah çalışmaları dört yıl önce başlatılmıştır. Ciddi bir ekibimiz var, biz arılarımızın, bulunduğu alanlarda korunup ıslahının yapılması tarafındayız. Yoksa dünyada arı varlığı konusunda ve bal üretiminde ikinci sırada, çam balında birinci sırada olmamıza rağmen Arjantin'den, ABD'den, Almanya'dan arı getirip dağıtılmasını kabul edilebilir bulmuyoruz. Bu nedenle Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalara şapka çıkartıyor, teşekkür ediyoruz."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da kentteki arıcılara her zaman destek olacaklarını dile getirdi.

Amaçlarının arıcıların maliyetlerini azaltıp teşvik etmek olduğunu ifade eden Yılmaz, "Balıkesir'de kötü balcı yoktur. Balıkesir, balın en iyisini üretir. Balıkesir'den balı al, sıhhati şifayı bul mantığıyla altyapıyı hep beraber oluşturmamız lazım." diye konuştu.

Yılmaz, arıcılıkla ilgili farklı projelerin ilerleyen süreçte hayata geçirileceğini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Balıkesir'in kent merkezi ve ilçelerinden gelen arıcılara 3 bin kovan dağıtıldı.

Törene, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ile arı üreticileri katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bandırma Kent Konseyinden Kyzikos antik kentinin kazı alanına ziyaret
YEREL HABERLER Bandırma Kent Konseyinden Kyzikos antik kentinin kazı ...
Balıkesir’deki operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Balıkesir’deki operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı ...
Balıkesir Ticaret Borsası, Tarım Lisesi öğrencilerine burs verecek
YEREL HABERLER Balıkesir Ticaret Borsası, Tarım Lisesi öğrencilerine ...
Balıkesir'de Ertuğrul Mahallesi'ndeki 120 yıllık caminin restorasyonu tamamlandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de Ertuğrul Mahallesi'ndeki 120 yıllık ...
Bandırma’da yükümlülerden ebru sergisi
YEREL HABERLER Bandırma’da yükümlülerden ebru sergisi
28. Ulusal Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu oldu
YEREL HABERLER 28. Ulusal Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı ...
Bandırmaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor
YEREL HABERLER Bandırmaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor
SOLOTÜRK Balıkesir'de gösteri uçuşu yaptı
YEREL HABERLER SOLOTÜRK Balıkesir'de gösteri uçuşu yaptı
Balıkesir'de geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın öldü
YEREL HABERLER Balıkesir'de geri manevra yapan kamyonetin çarptığı ...
Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü törenlerle kutlandı
YEREL HABERLER Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü törenlerle kutlandı
Balıkesir'in 100'üncü kurtuluş yıl dönümünde 'Tülütabak'lardan meydan gösterisi
YEREL HABERLER Balıkesir'in 100'üncü kurtuluş yıl dönümünde ...
Balıkesir'de ahırdaki saman balyalarının içinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Balıkesir'de ahırdaki saman balyalarının içinden ...
Bandırma Bilim ve Sanat Merkezinin doğa eğitimine 25 lise öğrencisi katılıyor
YEREL HABERLER Bandırma Bilim ve Sanat Merkezinin doğa eğitimine 25 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.