Kuzey Ege turizminin gözdesi Cunda Adası'nda sezon uzadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuzey Ege turizminin gözdesi Cunda Adası'nda sezon uzadı

AA

Kuzey Ege turizminin gözdesi Cunda Adası'nda sezon uzadı

BALIKESİR (AA) - SUAT SALGIN - Kuzey Ege'nin önemli destinasyonlarından Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin cazibe merkezi Cunda Adası'nda turizm hareketliliği sonbaharda da sürüyor.

Türkiye'nin en büyük yüz ölçümlü doğal sit alanlarından Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'ndaki 22 adadan biri olan Cunda, kendine özgü otantik dokusu, tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Deniz ürünleri ve mutfağıyla damak tadına önem verenlerin de uğrak yeri olan adada, son yılların en yoğun hareketliliği yaşanıyor.

Ramazan Bayramı'nda başlayan ve esnafın, turizmcilerin yüzünü güldüren yoğunluk devam ediyor. Yaz sezonunda yüzde 90-100 olan adadaki butik otellerin doluluğunun, sonbaharda yüzde 80-90 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Ayvalık Turizm Derneği Başkanı ve Ayvalık Turizm ve Altyapı Geliştirme Birliği Genel Sekreteri Ümit Özgültekin, AA muhabirine, Kuzey Ege'nin en güzel tatil döneminin ekim ve kasım olduğunu söyledi.

İlçeye özellikle İstanbul, Bursa, Eskişehir, İzmir, Çanakkale ve Trakya'nın kentlerinden hafta sonu tatilleri için güz ve kış mevsimlerinde yoğun sayılabilecek bir talebin olduğunu belirten Özgültekin, "Bu yıl özellikle ağustos ayı Ayvalık ve Cunda Adası için son derece yoğun geçti. Bu yoğunluk, ağustos kadar olmasa da eylül ve ekimde de sürecektir. Hatta hava şartları uygun olursa kasımın da geçtiğimiz yıllara nazaran bu yıl hareketli geçeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Ada esnafından Hasan Atala da turizm sezonunun bu yıl oldukça güzel geçtiğini dile getirdi.

Cunda esnafı olarak bundan mutluluk duyduklarını anlatan Atala, "Ağabeyimin ve kardeşimin otel ve restoranı var, onlar da yoğunluktan son derece memnun. Cunda Adası kış mevsiminde de özellikle hafta sonlarında hareketli oluyor. İnşallah bu durum yılbaşına kadar sürer." dedi.

- Antalya'da yaşıyor, tatillerinde Cunda'yı tercih ediyor

Restoran işletmecisi Hasan Güren, Kovid-19 salgınının ardından son 10 yılın en iyi sezonunu geçirdiklerini bildirdi.

Eylülün ilk günlerindeki yoğunluğun sürmesini dileyen Güren, şöyle devam etti:

"Ayvalık'ta eylül ve ekimde havalar son derece güzel oluyor. Bunu da hesaba katarsak bu ay ve önümüzdeki ay yine hareketli olacaktır. Zaten artık Ayvalık'a ulaşım konusunda mesafeler de kısaldı. Artık İstanbul'dan buraya insanlar hafta sonu kaçamakları yaparak gelebiliyor. Bu yüzden ekim ve kasımda da Cunda Adası'nda hareketliliğin süreceğini düşünüyorum."

Ziyaretçilerden İsmail Kurt da Antalya'da yaşadığını, Ayvalık ve Cunda Adası'nı çok sevdiğini belirtti.

Adada genelde restoranlarda, çarşısında ve gezilecek yerlerinde vakit geçirdiğini aktaran Kurt, "Her sene boşluk ve imkan bulduğumda soluğu burada alıyorum. Geçen yıllar olduğu gibi bu yıl da tatilimi Cunda'da değerlendiriyorum. Çünkü Cunda'da ada insanları çok cana yakın ve gezilecek çok güzel yerleri var. Bu yüzden de tatillerimde hep Cunda'yı tercih ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesirspor 3 puan peşinde
YEREL HABERLER Balıkesirspor 3 puan peşinde
Balıkesir'de arı üreticilerine 3 bin kovan dağıtıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de arı üreticilerine 3 bin kovan dağıtıldı
Bandırma Kent Konseyinden Kyzikos antik kentinin kazı alanına ziyaret
YEREL HABERLER Bandırma Kent Konseyinden Kyzikos antik kentinin kazı ...
Balıkesir’deki operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Balıkesir’deki operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı ...
Balıkesir Ticaret Borsası, Tarım Lisesi öğrencilerine burs verecek
YEREL HABERLER Balıkesir Ticaret Borsası, Tarım Lisesi öğrencilerine ...
Balıkesir'de Ertuğrul Mahallesi'ndeki 120 yıllık caminin restorasyonu tamamlandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de Ertuğrul Mahallesi'ndeki 120 yıllık ...
Bandırma’da yükümlülerden ebru sergisi
YEREL HABERLER Bandırma’da yükümlülerden ebru sergisi
28. Ulusal Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu oldu
YEREL HABERLER 28. Ulusal Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı ...
Bandırmaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor
YEREL HABERLER Bandırmaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.