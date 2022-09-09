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Balıkesir'de ekim alanı artan badalan fasulyesi 4 mahallenin geçim kaynağı oldu

AA

MİRAÇ KAYA - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yürütülen badalan fasulyesinin üretimini artırmaya yönelik çalışmalar sayesinde 4 mahalledeki aileler geçimini buradan sağlıyor.

Balıkesir'de ekim alanı artan badalan fasulyesi 4 mahallenin geçim kaynağı oldu

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yürütülen badalan fasulyesinin üretimini artırmaya yönelik çalışmalar sayesinde 4 mahalledeki aileler geçimini buradan sağlıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesince "Badalan Fasulyesi Yetiştiriciliğini Geliştirme" projesi hazırlanarak Süleler, Kavacık, Umurlar ve Şabanlar kırsal mahallelerinde 105 çiftçiye fasulye tohumu dağıtıldı.

Söğütyüzü mevkisi olarak da bilinen 800 rakımlı çam ile meşe ormanları arasındaki bölgede üretim alanı 1000 dekarı aşan fasulyeden yaklaşık 500 aile geçimini sağlıyor.

Balıkesir mutfağına özgü fasulye, kısa sürede pişmesi ve lezzetiyle diğerlerinden ayrılıyor.

Haziran ayında ekimine başlanan ve eylülde hasat edilen badalan fasulyesi, mahallelere gelen aracılar vasıtasıyla Balıkesir, İstanbul, İzmir ve Bursa'da tüketicilerle buluşuyor.

Yılda 250 ton üretilen bu fasulyenin ekim alanının daha da artırılması hedefleniyor.

Süleler Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yusuf Canbaz, AA muhabirine, badalan fasulyesine ilginin son birkaç yılda arttığını söyledi.

İklim ve toprak şartları dolayısıyla lezzeti çok farklı olan bu cinsin özellikle çevre büyükşehirlerden rağbet gördüğünü belirten Canbaz, şöyle konuştu:

"Vatandaşlar fasulyemizi çok istiyor ama yazımız kısa olduğu için ne kadar çok toplayabilirsek o kadar faydalı olabiliyoruz. Badalan fasulyemiz tam kuru olmamış ama kuruya yakın bir fasulyedir. Özellikle kuru fasulye yemeği yapmak isteyenlerin başka çeşitleri 1-2 saat kaynatması gerekiyor ama bizim fasulyemiz 15 dakikada pişiyor. Lezzeti ve tadı diğerlerinden farklı. Talep oldukça mahallemizde üretimi artırmaya çalışıyoruz. Buradaki arazilerde 10 yıl önce sadece buğday ve arpa ekiliyordu, başka bir şey yoktu. Şimdi devletimizin yaptığı gölet ve sulamayla fasulye, yonca ve mısıra yöneldik. Tabii vatandaş nerede kazanç varsa ona yöneliyor. Şu anda da fasulyede güzel kazanç var, biz de üretimine devam ediyoruz."

- Markalaşma çalışmaları

Dursunbey Muhtarlar Derneği Başkanı ve Süleler Muhtarı Osman Eser de badalan fasulyesini markalaştırmak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yaptıklarını aktardı.

Tanıtım için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini dile getiren Eser, "Tüketicilerimiz de çok beğendiği için fasulyemiz bir marka oldu. İnşallah daha da güzel olacak. Fasulyemizi alan kişiler tanelerini ayırarak derin dondurucuya koyuyor, kışın da çıkartıp güzelce tüketiyor. Fasulyemiz bizim yüz akımızdır." dedi.

Eser, artan üretim maliyetleri nedeniyle fasulye üreticilerine daha fazla destek verilmesi talebinde bulundu.

Hasan Çengel, 10 yıldır fasulye ürettiğini anlatarak, "İddia ediyorum, fasulyemiz Türkiye'de ilk sıraya girer. Bu fasulyenin geçmişine bakarsanız Osmanlı zamanında da ekilen bir fasulyedir. Kendi öz malımızdır, dışarıdan gelmemiştir. Fasulyemizin vitamini boldur." ifadelerini kullandı.

Balıkesir'de emekli olduktan sonra mahallesine dönerek fasulye üreticiliği yapan İsmail Eser de dönümde 250-300 kilogram badalan fasulyesi yetiştirdiği bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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