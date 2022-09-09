Uygur kardeşler Balıkesir'de "Süt Kardeşler" oyununu sahneledi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de kentin kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Süheyl&Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından günümüz yorumuyla sahnelenen "Süt Kardeşler" oyunu yoğun ilgi gördü.

Altıeylül Kurtuluş Festivali'nde, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Gulyabani isimli eserinden uyarlan ve ilk kez Nejat Uygur tarafından sahnelenen Süt Kardeşler, Süheyl&Behzat Uygur Tiyatrosunca Kuva-yi Milliye Meydanı’nda Balıkesirliler ile buluştu.

Oyunda Behzat ve Süheyl Uygur'un yanı sıra Emine Ün, Nurten İnan, Ömer Yılmaz, Hakan Eke, Mesut Yılmaz ve Elif Gönlüm rol aldı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, oyunun ardından yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:



"Bu sene 100’üncü yıl etkinliklerimiz kapsamında vatandaşlarımızın fuar anıları canlandı. Öyle anlaşılıyor ki Balıkesir Fuarı özleniyor. Bizler 100. yılda bu işe güzel bir başlangıç verdik. Sizin için Balıkesir’in öneminin farkındayız, emin olun Balıkesirliler için de sizin öneminiz gerçekten farklı. Kuvayımilliye şehrinin başkenti olan Balıkesir’in kurtuluş etkinliklerinde davetimize icabet ederek bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyor, bütün vatandaşlarımıza da saygılarımızı sevgilerimizi sunuyoruz."

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