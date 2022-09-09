Edremit'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Kuvayımilliye hareketinin başladığı kentlerden Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan kutlamalarda, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenkler bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan yaptı.



Halk oyunları gösterisiyle buradaki etkinlikler tamamlandı.



Menderes Bulvarı'ndaki programda, askeri bando eşliğinde resmigeçit töreni gerçekleştirildi.

Törene askerler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları, dernekler, meslek odaları ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi ekipleri katıldı.

Ayrıca, jandarma ve polis ekipleri de resmi geçit törenine araçlarıyla yer aldı.

Törenlere, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve İsmail Ok, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Motorlu Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kurugül, protokol mensupları, askeri erkan, muharip gaziler, sivil toplum kuruluşları, dernek ve oda başkanları, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.