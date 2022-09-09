Bandırma'da denizdeki fırtınanın ardından balık bollaşınca fiyatlar düştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Marmara Denizi’nde 4 gün süren fırtınanın ardından bu sabah Bandırma Su Ürünleri Balık Hali'ne bol miktarda palamut, hamsi ve sardalya gelince fiyatlar ucuzladı.



Balık hali kabzımallarından Haşim Yıldırım, gazetecilere, denize açılan balıkçıların hale bol miktarda balık getirmeye başladığını ve fiyatlarının düştüğünü söyledi.



Yıldırım, "Tezgahlarda düne kadar adedi 70-100 lira olan palamutlar 50-40 liraya kadar geriledi. 70-80 liraya kadar çıkan sardalyanın kilosu 35 liraya düştü. 100 liraya satılan hamsi bugün 70 liradan alıcıya sunuluyor." dedi.

Balıkçı esnaf Metin Çokgezenler de Bandırma’ya palamut akınının başladığını dile getirdi.



Çokgezenler, Kapıdağ Körfezi açıklarında hamsinin bolluğunun palamuta yem olduğunu ifade ederek, "Hamsinin bolluğu ile palamut Bandırma’ya, İstanbul Boğazı’ndan akmıştır. Bugünden ve yarından itibaren palamut akını bol olacaktır. Tüm halkımız palamutu bol bol tüketecektir." dedi.

Bandırma Su Ürünleri Balık Hali’ne cuma sabahı 1275 çift palamut, 245 kasa hamsi, 180 kasa sardalya, 180 kasa bako balığı getirildi. Palamutun iriliğine göre çifti 80-120 lira, hamsinin kasası 200-800 lira, sardalya ise kasası 300 liradan alıcı buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.