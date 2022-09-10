İda Madra Jeoparkı ile Jeoloji Mühendisleri Odası arasında protokol imzalandı

BALIKESİR (AA) - İda Madra Jeoparkı Koordinatörlüğü ile Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilciliği arasında iş birliği protokolü yapıldı.

Jeopark Koordinatörü Prof. Dr. Recep Efe, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, UNESCO Global Jeoparklar Ağı'na dahil olmak için jeoparkın değerlendirme sürecinin tamamlandığını hatırlattı.

Jeoloji Mühendisleri Odası ile iş birliği yapmanın İda Madra Jeoparkı’nın yerelde farkındalığının artmasını sağlayacağını belirten Efe, "Yaptığımız bu iş birliği protokolü ile jeopark alanındaki bilimsel çalışmalar ve eğitim faaliyetlerimiz daha da yaygınlaşacaktır." ifadesini kullandı.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Aysun Akyan da İda Madra Jeoparkı’nın hem ekonomiye hem turizme katkı sağlayacak, Türkiye için uluslararası itibar kazandıracak bir bölge olduğunu belirtti.

Projede yer almaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Akyan, şunları kaydetti:

"İda Madra Jeoparkı, 17 bin kilometrekarelik alana sahip, 11 mekansal odak noktası olan ve her biri kendine özgü jeolojik, jeomorfolojik, doğal ve kültürel özelliklere sahip 45 jeositin bulunduğu, Kozak ve Kestanbol granitleri ile Sındırgı Hisaralan’da aktif ve pasif traverten bacaları ve Marmara Adası Antik Taş Ocakları gibi zengin bir jeolojik mirasa ev sahipliği yapmaktadır. İda Madra Jeoparkı Türkiye’nin doğal mirasının korunması ve uluslararası tanınırlığı için fırsattır.

UNESCO listesine girme yolunda başarıyla ilerleyen İda Madra Jeoparkı Projesi'nin hayata geçirilmesi ile başta Balıkesir olmak üzere ülkemize büyük fırsatlar sunacaktır. Jeoparklar aracılığıyla gelen jeoturizm, yılın tamamına yayılan bir turizm tipi olduğu için ülkemiz, daha istikrarlı bir turizm geliri sağlama imkanına da sahip olacaktır ve kuşkusuz ki prestijli bölge kimliği, itibar, uluslararası tanınırlık, UNESCO tescili ve markası ile turizmde rekabetçilik, uluslararası entegrasyon, ekonomiye katkı sağlayacaktır. Türkiye’nin UNESCO tescilli jeoparkı olması için Jeoloji Mühendisleri Odası olarak elimizden gelen çalışmaları yapacağız."

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Efe ve Aysun Akyan tarafından protokol imzalandı.

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