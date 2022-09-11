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Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı Edremit'teki kültür kompleksinde yaşatılacak

AA

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı Edremit'teki kültür kompleksinde yaşatılacak

BALIKESİR (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı, Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kültür kompleksine verildi.

Yalçın'ın ismi, liseyi okuduğu Edremit'te restore edilen eski belediye binasında hizmete açılan kültür merkezinde yaşatılacak.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, gazetecilere, ilçeye değer katacak çok önemli bir esere imza attıklarını söyledi.

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adını yaptıkları kültür kompleksinde yaşatmak için meclis kararı aldıklarını belirten Arslan, "Burasının adı Atatürk Gençlik Merkezi olmakla beraber Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Kompleks olarak da Edremit'e hizmet edecek. Onun için de ayrıca onurluyuz, mutluyuz, gururluyuz." dedi.

Arslan, bu merkezde müzik, resim, sanat, lise ve üniversite hazırlık, yabancı dil olmak üzere her türlü eğitimin verileceğini anlattı.

Kompleksin Edremit'in marka değerine önemli bir katkısının olacağını dile getiren Arslan, "Kültür ve sanata çok önemli katkılar sağlayacak." diye konuştu.

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