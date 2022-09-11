Balıkesir'in yöresel lezzetleri Altıeylül’de yarıştı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde Kurtuluş Festivali etkinlikleri kapsamında Yöresel Lezzetler Yarışması düzenlendi.

Festival alanındaki stantlarda el emeği göz nuru ürünlerini sergileyen kadınlar, 35 etli yemek ve 25 tatlı ile yarıştı.



46 kadının katıldığı Yöresel Lezzetler Yarışması’nda Etli Yemekler kategorisinde "sura" yemeğiyle Hatice Fentçi birinci, "güveçte kuzu kaburga" ile Ayşe Bayram ikinci, "Bigadiç güveci" ile Yeliz Kaplan üçüncü oldu.



Tatlılar kategorisinde birinciliği "Balıkesir kaymaklısı" ile Fatma Gün, ikinciliği "boynu bükük" ile Hanife Şahangil, üçüncülüğü "höşmerim" ile Saadet Çakır elde etti.



İki kategoride birinciler 4 bin, ikinciler 2 bin 500, üçüncüler 1500 lirayla ödüllendirildi. Yarışmaya katılanların tamamına ise sürpriz hediyeler verildi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile başkan yardımcıları ve Balıkesir Lokantacılar Odası Başkanı Hasan Yıldız’ın elinden ödüllerini alan yarışmacılar, başta Altıeylül Belediyesi olmak üzere bu güzel organizasyon için herkese teşekkür etti.

Yarışması sonrası konuşan Avcı, "Birbirinden hünerli ev hanımlarımızın hazırlamış olduğu etli yemekler ve tatlılar ile lezzetli bir yarışma gerçekleştirdik. Dereceye giren ve yarışmaya katılarak yöresel lezzetlerimizi bizlere ikram eden tüm yarışmacılara teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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