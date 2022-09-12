Bandırma'da "Doğayı Keşfet Fark Et Koru 2 Projesi" tamamlandı

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BALIKESİR (AA) – Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi’nin TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi kapsamında hazırladığı “Doğayı Keşfet Fark Et Koru 2” projesi başarıyla tamamlandı. Erdek’te bir otelde gerçekleşen kapanış töreninde öğrencilere sertifikaları verildi.



Proje Yürütücüsü Biyoloji Öğretmeni Sinan Onar yaptığı yazılı açıklamada "Biyoçeşitlilik merkezli projemizde iklim değişikliği ve çevre sorunları, yaban hayatı, ata tohumları, geri dönüşüm, deniz kirliği, müsilaj, herbaryum, sirke yapımı, tıbbi bitkiler, biyoplastik, arılar, kompost yapımı gibi farklı etkinlikler yaptılar. Ayrıca drama, dans, ebru, Web 2.0 araçları etkinlikleri ile projemizin disiplinler arası yapısı güçlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin proje kapsamında pek çok noktayı ziyaret ettiklerinin aktarıldığı açıklamada şunlara yer verildi:



"Bölgemizin biyoçeşitlilik açısından zengin oluşu projemizin yapılabilirliğini kolaylaştırmıştır. Ayrıca TÜBİTAK Başkanı Sayın Prof.Dr. Hasan Mandal, projemize çevrim içi katılarak TÜBİTAK projelerinin amaçları, dünya iklim krizi ve çözüm yollarını gibi konularla öğrencilerimizle sohbet etmiştir. Öğrencilerimiz için ilham verici geçen buluşmada ülkemiz ve dünyamız için yararlı birçok proje fikri ortaya çıkmıştır. Proje boyunca öğrenciler aldıkları eğitimi okullarında arkadaşlarına ve çevrelerine aktaracaklar ve böylece projenin amaçları geniş kitlelere ulaşacaktır."

Tören sonunda öğrenciler belgelerini Proje Uzmanı Prof. Dr. Fatih Satıl ve Bilsem Müdürü Levent Obuz’dan aldı.

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