Balıkesir'de kumar operasyonu

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan bir binada yapılan operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir rezidansta kumar oynandığı bilgisini alan Bandırma Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından söz konusu adrese baskın düzenlendi.

Kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişi için adli işlem başlatılırken ele geçirilen iskambil kağıtları ile kumardan elde edildiği tespit edilen 3 bin 500 liraya işlem yapılmak üzere el konuldu.

İkamette kumar oynattığı tespit edilen A.S. (50) hakkında “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak” suçlarından adli işlem yapıldı.

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