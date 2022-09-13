Manyas'ta ORKÖY Projesi kapsamında 18 aileye küçükbaş hayvan desteği verilecek

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BALIKESİR (AA) - Manyas ilçesinde, ORKÖY Projesi kapsamında 18 aileye küçükbaş hayvan desteği verilecek.



ORKÖY tarafından yürütülen Orman Köylüsünü Geliştirme ve Kalkındırma Projesi kapsamında Manyas'ın kırsal Çakırca, Darıca ve Peynirkuyu mahallelerinde ikamet eden 18 aileye 30'ar adet koyun ve birer adet koç hibe desteği sağlanacak.



ORKÖY ve Manyas Orman İşletme Şefliği tarafından projeden yararlanacak üreticiler için kura çekimi yapıldı.



Üç kırsal mahalleden 80 üretici proje için başvuruda bulunurken kurada isimleri çıkan ve kriterlere uyan üreticilere toplam 540 koyun ve 18 adet koç alımı için hibe ödemesi yapılacak.



Üretici başına 65 bin lira tutarındaki ödemenin yüzde 20'si yani 13 bin lirayı devlet karşılarken geriye kalan 52 bin lirayı ise üreticiler ilk 2 yıl geri ödemesiz 5 yılda faizsiz olarak 5 eşit taksitte ödeyecekler.





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