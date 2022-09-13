BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Beyçimento Bandırmaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı.

Bordo-beyazlı ekibin teknik direktörü Mustafa Gürsel, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 17 Eylül'de, deplasmanda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Her maça iyi futbol oynamak ve başarılı sonuçlar almak için çıktıklarını ifade eden Gürsel, "Bandırma, takımına sahip çıkan bir şehir. Onun için biz de onlara 17 Eylül Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluş gününde güzel bir armağan vermek istiyoruz. 3 puan hediye edersek ne mutlu bize. Bandırma seyircisi bu takımı seviyor. Galip gelmemiz, puan almamız onlar için de önemli. Bizim amacımız da oynadığımız oyunla, alacağımız puanlarla koyduğumuz hedeflere ulaşarak taraftarı mutlu etmek. Onun için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Basın Sözcüsü Bilgen Süngü de bu yıl kadroya 16 yeni transfer yaptıklarını hatırlatarak, "Yeni transferlerle eski futbolcularımız çok kısa süre içinde kaynaştı. Lige maç maç bakıyoruz. Bu hafta Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacağız. Maçtan 3 puanla dönmek ve yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

Bordo-beyazlı takımın orta alan oyuncularından Caner Hüseyin Bağ da güçlü bir takım olduklarını belirterek, "Her karşılaşmaya çok iyi bir şekilde, disiplin içinde hazırlanmaya çalışıyoruz. Bu hafta, geçen yıl kadrosunda bulunduğum Eyüpspor ile önemli bir karşılaşma oynayacağız. Karşılaşmadan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Bandırmaspor'un savunma oyuncusu Fatih Kurucuk da Eyüpspor maçından 3 puan almak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.





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