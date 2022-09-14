Balıkesir'de Kuvayımilliye torunlarıyla söyleşi düzenlenecek

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Kuvayımilliyecilerin hayattaki torunlarıyla 16 Eylül Cuma günü söyleşi etkinliği gerçekleştirilecek.

İzmir'in işgali sonrası Alaca Mescid ve Okuma Yurdu toplantılarıyla Balıkesir'de Kuvayımilliye hareketini başlatan bayrak adamlar arasındaki Yırcalızade Şükrü, Hasan Basri Çantay, Parti Pehlivan, Zarbalı Hulusi ve Keçecizade Hafız Emin Efendi'nin torunları, Rona Yırcalı, Yılma Çantay, Gülden Sarıbaş, İbrahim Ergül ile tarih araştırmacısı yazar Aydın Ayhan, anılarını görseller eşliğinde paylaşacak.

Balıkesir Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Gazeteciler Cemiyeti, Türk Ocakları Balıkesir Şubesi ve Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen etkinlik 16 Eylül Cuma günü saat 16.00'da Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayacak.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir yönetiminde gerçekleştirilecek söyleşinin ardından Kuvayımilliye çalıştayı yapılacak.

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