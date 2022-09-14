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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'den İstanbul'a helikopter ambulansla hasta sevki

AA

Balıkesir'den İstanbul'a helikopter ambulansla hasta sevki

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de bir hasta, tedavisinin devam ettirilmesi için helikopter ambulansıyla İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde beyin kanaması (intraserebral) nedeniyle entübe olarak yatan 72 yaşındaki erkek hastanın sevki için 112 Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezine talepte bulunuldu.

Hastanın tedavisinin devamının sağlanması ve İstanbul'a naklinin gerçekleştirilmesi amacıyla yetkililerce gerekli görüşmeler yapılarak Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerekli şartlar oluşturuldu.

Balıkesir'deki hasta daha sonra Sağlık Bakanlığı helikopter ambulansıyla bu hastaneye götürülerek işlemlerine başlandı.

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