Balıkesir Ticaret Odasından meslek lisesi öğrencilerine burs desteği

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Balıkesir Ticaret Odası arasında Savaştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine burs verilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Protokol imza töreni, Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, Meclis Başkanı Okan Telaşeli ve Yönetim Kurulu Üyesi Orçun Eğinlioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve Müdür Yardımcısı Hüseyin Aşık'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Tatlı, programda yaptığı konuşmada, tarımın geliştirilmesinin Balıkesir için çok önemli olduğunu belirterek, gençlerin tarımda daha etkin ve verimli bir şekilde yer alabilmeleri için tüm proje ve iş birliği çalışmalarında yer alacaklarını vurguladı.



“Tarımın geleceği gençlerde" yaklaşımı ile hareket ettiklerini aktaran Tatlı, Rahmi Kula'ya sağladıkları destek için teşekkür etti.

Kula da öğrencilere katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını bildirerek, "Bu protokolün okula ve öğrencilere hayırlı olmasını dilerim.” ifadesini kullandı.

Tören, protokolün imzalanmasıyla sona erdi.

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