Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ayvalık, Karesi, Edremit, Gömeç ve Sındırgı ilçelerinde bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Zanlıların adresleri ve araçlarında arama yapan ekipler 41 kilo 872 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 12 sentetik uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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