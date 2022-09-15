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Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

AA

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç, İvrindi ve Havran ilçelerinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bigadiç'te bir şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 1 arama dedektörü, 1 detektöre ait kulaklık, 43 tarihi eser olduğu değerlendirilen üzerlerinde çeşitli figürler bulunan metal obje, 25 sikke, 6 yüzük ve 1 bilezik ele geçirdi.

Havran ilçesinde bağlı İnönü Mahallesi'ndeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri de operasyon başlattı.

Operasyonda, 3 şüpheli suçüstü yakalandı, 1 kırıcı delici alet, 1 karot makinesi, 30 metre hortum, 15 metre seyyar kablo ve 1 kürek ele geçirildi.

İvrindi ilçesinde de 1 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisini alan jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda, 550 sikke, 150 tarihi eser niteliğinde obje, 3 metal arama dedektörü, 1 hassas terazi ve 1 aydınlatma cihazı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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