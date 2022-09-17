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TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programı'nda Kazdağları'na teknik gezi düzenlendi

AA

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programı'nda Kazdağları'na teknik gezi düzenlendi

BALIKESİR (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında bazı illerden gelen 20 araştırmacı, Kazdağları'nda saha çalışması ve teknik gezi yaptı.

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl yürütücülüğünde gerçekleştirilen çalışmalar için Balıkesir'in Edremit ilçesine gelen araştırmacılar, Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde yer alan Tozlu Yaylası, Kapı Kule, Sarıkız Tepesi ve Karataş mevkilerinde endemik bitkileri inceledi. Kazdağı göknarı hakkında bilgi verilen araştırmacılar, ağaçların yaşının belirlenmesi konusunda çalıştı.

Programda Balıkesir Üniversitesinden Prof. Dr. Satıl'ın yanı sıra Doç. Dr. Alper Uzun, Doç. Dr. Hakan Önal ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden Prof. Dr. Eyüp Artvinli, Ege Üniversitesinden Doç. Dr. Mehmet Doğan, Milli Eğitim Bakanlığından Dr. Erkan Dündar, katılımcıları kendi branşlarında bilgilendirdi.

Gazetecilere açıklama yapan Satıl, 20 genç araştırmacıya 3 üniversiteden akademisyenlerin coğrafya ile yeni yaklaşımlar hakkında bilgilendirme yaptığı çalışmanın 5 gün sürdüğünü bildirdi.

Katılımcıların 4 gün boyunca teorik dersler aldığını belirten Satıl, "Alınan teorik dersleri Kazdağı Milli Parkı'nda saha çalışmalarıyla geliştirmeye çalışıyoruz. Anlattıklarımız uygulamalı olarak göstermeye çalışıyoruz. Öncelikle Kazdağları'nın kaynak değerlerini ve neden burasının milli park ilan edildiğini, hangi kaynak değerlerin hangi zenginliklere sahip olduğunu anlattık." dedi.

Satıl, biyolojik, coğrafik ve sosyokültürel tüm zenginliklerini farklı üniversitelerde ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan, lisansüstü eğitim yapan araştırmacılara bölgenin zenginliklerini yerinde tanıtıp gösterdiklerini dile getirdi.

Prof. Dr. Artvinli de "Coğrafya Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar" konulu 2237-A TÜBİTAK projesi kapsamında bölgede bulunduklarını ifade etti.

Teorik çalışmalarda üzerinde durdukları hususlarda ne tür projeler yapılabileceğine ilişkin paylaşımlar yaptıklarını aktaran Artvinli, eğitime katılanların sahadaki problemleri yerinde görerek daha sonra okullarda öğrencilerle bunları çalışacaklarını belirtti.

Ankara'dan gelen Murat Karagöz hem bir akademisyen adayı hem de coğrafya öğretmeni olarak projenin kendileri için çok faydalı olduğunu anlattı.

Çanakkale'den katılan coğrafya öğretmeni Dilara Denli Turanlı ise botanik ve çevre eğitimleri ile alanda uygulama fırsatı bulduklarını kaydetti.

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