Eti Maden Genel Müdürü Keleşer, Bandırma'da ferrobor tesisinin temel atma töreninde konuştu:

BALIKESİR (AA) - Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer, "Cevher olarak yaklaşık 120 dolardan başlayan hikayemizi borik asit olarak 800-900 dolarlara getirmiştik, artık bor karbür olarak toza dönüştürdüğümüzde de 40 bin dolarlara getirmiş olacağız." dedi.

Keleşer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katılımıyla Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Eti Maden Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne ait ferrobor tesisinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, ürettikleri ürünleri 100 ülkede 380 destinasyona gönderdiklerini söyledi.

Dünyada birçok zorluğun bulunduğu bir ortamda ürünlerini gönderdiklerini belirten Keleşer, 2021 yılındaki satış rakamlarını geçmek istediklerini kaydetti.

Bütün amaçlarının satılabilirliği, kaliteyi, güveni devam ettirmek olduğunu dile getiren Keleşer, şöyle konuştu:

"Borik aside geçişimiz uzunca bir süre aldı ama bu borik asitten bor karbüre, ferrobora geçişimiz için bu süreleri beklemeyeceğiz. Bakanımızın desteğiyle 2019 yılının Ekim ayında gerçekleştirmiş olduğumuz bor karbür bir tesisimizin temelini atmıştık. Nasip olursa 2022 yılında bunu bitireceğiz. Cevher olarak yaklaşık 120 dolardan başlayan hikayemizi borik asit olarak 800-900 dolarlara getirmiştik, artık bor karbür olarak toza dönüştürdüğümüzde de 40 bin dolarlara ve yine bunların devamı olarak da 243 gramlık roket nozulunun tanesi 1000 dolardır, bunun da yüzde 70'i bor karbür tozudur, 4 milyon dolarlara gelecek seviyelere bor cevherimizi getirmiş olacağız. Aynı şekilde zırha çevirdiğimizde de yaklaşık 400 bin dolarlara gelmiş bir üründen bahsediyoruz. Türkiye'de ilk defa bordan değer zincirini, cevher, borik asit, bor karbür tozu, zırh, değer zincirini 2022'nin sonunda yapmış oluyoruz."

Keleşer, ayrıca Genel Müdürlüğün lityum pil teknolojisi alanında yaptığı çalışmaları ve diğer tesislerin durumunu anlattı.

Bor konusunda katma değerli ürünlerin ilerleyen yıllarda daha fazla değer kazanacağını vurgulayan Keleşer, "Nadir toprak pilot tesisimizi yine bu yılın sonunda açmayı planlıyoruz. Kendi klasik sattığımız ürünlerle ilgili de yatırımlarımız devam ediyor. Yaklaşık 250 bin tonluk penta tesisini Kırka'ya kuracağız. Türkiye durmuyor, yatırımına devam ediyor, Eti Maden durmuyor yatırımına devam ediyor. Burada bize sonsuz destekleri olan Bakanımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yardımcısı Şeref Kalaycı, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik ve İsmail Ok, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Birol Şahin'in yanı sıra kent protokolü ve çok sayıda kişi katıldı.

Konuşmaların ardından tesisin yapılacağı bölgeyle canlı bağlantı kurulup butona basılarak temel atma töreni gerçekleştirildi.

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