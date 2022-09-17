Balıkesir'de ağılda çıkan yangın söndürüldü

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 3 koyun telef oldu, alevlerin sıçradığı 3,5 hektarlık otluk alan zarar gördü.

Ayyıldız mevkisindeki bir ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki otluk alana da sıçrayan yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 1 iş makinesi, 14 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Yangın esnasında ağılda bulunan 40 koyun tahliye edilirken 3 hayvan ise telef oldu.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, 3,5 hektarlık alanda hasar oluştu ve ağıl kullanılamaz hale geldi.

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