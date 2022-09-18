Balıkesir'de otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Uçar idaresindeki 10 YU 445 plakalı otomobil, Söğüt Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Araçta bulunan Gülseren Uçar kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü ile Sadiye Yakar ve Cevriye Kuzu yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaşamını yitiren Gülseren Uçar'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.