Ayvalık'ta Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği yapıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Dünya Temizlik Günü kapsamında denizde ve kıyıda temizlik yapıldı.

Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Kent Konseyi, Tema Ayvalık, Let's Do İt Türkiye iş birliği ve çevre gönüllülerinin katılımıyla Cunda Beş Kuyular mevkisi başta olmak üzere çeşitli bölgelerde temizlik gerçekleştirildi.

Temizlik çalışmasında 2 cep telefonunun yanı sıra çok sayıda şişe, hurda parçalar ve plastik atık toplandı.

Etkinliğin ardından Küçükköy Halk Müziği Derneği konseri yapıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaptığı açıklamada, temiz çevre, temiz gelecek ve daha temiz bir Ayvalık için kolları sıvadıklarını belirterek, katılan herkese teşekkür etti.





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