Bandırma'da LGS ve YKS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

BALIKESİR (AA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 2021-2022 eğitim öğretim yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ilk 10'a giren öğrencilere başarı belgeleri verildi.

Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında sınavlarda başarılı olan öğrencilerin ödüllendirildiği törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, geçen eğitim öğretim yılının çok verimli geçtiğini söyledi.

Aslan, şöyle konuştu:

“İlçemizden birçok öğrenci hem LGS’de hem de YKS’de önemli başarılar elde ettiler. Öğrencilerimiz çok büyük başarılar elde ederek çok iyi okullara girmeye hak kazandılar. Bunun yanında kültürel ve sosyal etkinlikler de yapıldı. Sadece yeni açılan bir köy okulumuz haricinde bütün okullarımıza kütüphane kazandırmış olduk. Geçtiğimiz yıl BİGEP kapsamında 5 okulumuzda farklı maksatlarla kullanılmak üzere tasarım atölyesi kuruldu.

Bandırma eğitim potansiyeli bakımından güçlü bir şehir. Son 10 yılda ilçemizde 480 yeni derslik yaparak altyapımızı güçlendirme imkanımız oldu, Bunun yanı sıra son 10 yılda 7 özel okul hizmet vermeye başladı. Zaten bir üniversite şehri olan ilçemizin, bir eğitim şehrine dönüşmesinden gurur duymaktayız. Geçen yıl 20 ilçe arasında LGS sınavlarında Bandırma birinci sırada yer aldı. YKS sınavları sonucunda da 480 öğrencimiz üniversiteye yerleşme başarı gösterdi. Açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum; çok yetkin, alanına hakim, çalışkan bir öğretmen camiamızla birlikte hareket ediyoruz. Kimsenin gözü arkada kalmasın."

Öğrenciler adına Bensu Tümen, veliler adına ise Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İbrahim Tümen katılımcılara seslendi.

Konuşmaların ardından LGS'de ilk 10 sırayı alan Eymen Ustabaş, Ekin Kayaş, Efe Nom, Eylül Tetik, Kerem Demirhan, Ceyhun Ceyhan, Efe Zan, Osman Özgenç, Bahar Özçelik ve Emir Kunt, YKS'de ilk 10'a giren Ataberk Şeker, Faruk Eryılmaz, Bensu Tümen, Canbey Kıran, Emre Gürsel, Zeynep Eren, Safiye Varyemez, Rana Yılmaz, Berkay Cansever ve Eren Yılmaz adına başarı belgeleri, İlçe Mili Eğitim Müdürü Mutlu Aslan ile Şube Müdürü Sercan Nayır tarafından velilerine takdim edildi.

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