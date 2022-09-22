Bigadiç Belediyesinde çalışan işçilerin maaşları artırıldı

Kurtuluş Savaşı ne zaman başladı ve bitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesine belediyede görev yapan işçilerin maaşlarında artış yapıldı.

Bigadiç Belediyesi Taş Evler Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen sözleşme törenine, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Hizmet-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Savaş Dal, belediye amirleri ve personeli katıldı.

Özverili ve gayretli çalışan ekibine teşekkür eden Avcu, "Bigadiç Belediyemizde en düşük personel maaşı 7 bin 750 liraya yükseltilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar." dedi.

Daha sonra Savaş Dal, Avcu'ya hediye takdim etti. Belediye Başkanı İsmail Avcu da belediye personeline ikramlarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.