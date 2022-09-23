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Balıkesir'e kayıt için gelen üniversitelileri otogarda Vali Şıldak karşıladı

AA

Balıkesir'e kayıt için gelen üniversitelileri otogarda Vali Şıldak karşıladı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, ildeki yurtlarda yatak kapasitesini 7 binden 10 binin üzerine çıkardıklarını söyledi.

Öğrenimlerine Balıkesir ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde devam etmek için kente gelen öğrenciler, Vali Şıldak, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu tarafından otobüs terminalinde karşılandı.

Vali Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kente gelen öğrencilerin yaşayabilecekleri barınma sorunları için önlemler alındığını söyledi.

Kamu misafirhanelerinin ve kentte bulunan özel bir otelin barınma yurduna çevrileceğini aktaran Şıldak, şöyle konuştu:

"İlimizde öncelikle yurtlarımızdaki yatak kapasitesini artırdık. Bu kapasiteyi 7 binden 10 binin üzerine çıkardık. Gençlerimiz daha çok barınma imkanına kavuşmuş oldular. Yurtlarımıza ranza sistemi yerleştirdik. Buna ilave olarak özel yurt ve pansiyonlarda da bir artışa gittik. Gençlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Buralarda da konaklamanın ücretini Gençlik Spor Bakanlığı'nın yurtlarındaki tarifeleri uyguluyoruz. Çok düşük bir maliyete gençlerimize bu hizmeti sunuyoruz. Biz günlük olarak gelen başvuruları takip ediyoruz. Şu anda barınma sorunu yaşayan bir gencimiz yok."

Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Şıldak, daha sonra Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce öğrenciler için kurulan standı ziyaret etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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