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Türkan Şoray ve Ahmet Mekin, "Bandırma Kitap Günleri" etkinliğine konuk oldu

AA

Türkan Şoray ve Ahmet Mekin, "Bandırma Kitap Günleri" etkinliğine konuk oldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kitap Günleri etkinliğinde, Türk sinemasının usta isimleri Türkan Şoray ve Ahmet Mekin onur konuğu olarak yer aldı.

Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Tolga Tosun, ünlü sanatçıları ilçede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Etkinliğin, ilçenin kültür ve sanat kimliğine büyük katkı sunduğunu belirten Tosun, şunları kaydetti:

"Okumanın, her şeyin temeli olduğunu biliyoruz. Bu büyük organizasyonda yazarlarımız bizlerle buluşacak. Onların tecrübelerinden, bilgilerinden hep beraber faydalanacağız. Bugün de çok değerli iki misafirimiz bizlerle buluşuyor. Türk sinemasının sultanı, aydınlık yüzü büyük sanatçı Türkan Şoray ve yine Türk sinemasının yaşayan efsanesi bu toprakların değerli kültür hazinesi Ahmet Mekin'i Bandırma'da ağırlamış olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Tosun'un konuşmasının ardından Türkan Şoray ve Ahmet Mekin, vatandaşlarla söyleşiye katıldı.

Ardından stantları gezen Şoray ve Mekin, sevenleriyle fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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