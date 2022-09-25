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Sındırgı'nın 170 yıllık askeri binasındaki müze otel eski eşyalarıyla nostalji yaşatıyor

AA

Sındırgı'nın 170 yıllık askeri binasındaki müze otel eski eşyalarıyla nostalji yaşatıyor

BALIKESİR (AA) - İLKAN TOPRAK - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 170 yıl önce askeri amaçlı inşa edilen ve restorasyonun ardından 2019'da müze otel olarak hizmete alınan iki katlı binada konaklayanlar, bölgeye ait çeşitli etnografik ve tarihsel değeri olan materyallerle adeta geçmişe yolculuk yapıyor.

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Üniversitesi ve Sındırgı Belediyesi iş birliğiyle restore edilen "Kışla Müze Han", tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve termal kaynaklarıyla ünlü ilçenin turizmine önemli katkı sunuyor.

Osmanlı arşivlerine göre, bina askeri depo olarak inşa edildi. 1900'lü yıllarda yeni mühimmat deposu yapılınca bina 1925 sonrası bir dönem ilkokul, ardından halkevi ve askerlik şubesi olarak hizmet verdi.

Tarihi bina için 1999-2004 dönemi Belediye Başkanı Fikret Çiğdem tarafından Balıkesir Üniversitesine restorasyon projesi hazırlatıldı ancak maddi kaynak olmadığından çalışma yapılamadı.

Kullanılmadığı için harabeye dönen tarihi bina, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın girişimiyle 3 yıllık süreçte restore edilerek müze otel olarak hizmete sunuldu.

Otelde bir dönemin eşyalarının sergilendiği bölümün yanı sıra odalarda çevirmeli telefon, gaz lambası, toprak testi, ferforje karyola ve eskitme mobilyalar bulunuyor.

- Makbule Efe'nin cepkeni, İbrahim Ethem Akıncı'nın smokini...

Ekrem Yavaş, AA muhabirine, ilk yıllarda redif taburu olarak da kullanılan binadan, kente hakim konumundan dolayı güvenlik amaçlı yararlanıldığını söyledi.

Askerlik şubesi olduğu dönemde kendisinin de sülüs belgesini buradan aldığını belirten Yavaş, yapıyı restorasyon için devraldıklarında, 170 yıl önce Rum ustalar tarafından inşa edildiğini öğrendiklerini ifade etti.

Müze niteliğindeki bölümde Kurtuluş Savaşı kahramanlarından şehit Makbule Efe'ye ait bir cepkenin, Kuvayımilliye önderi İbrahim Ethem Akıncı'nın smokininin sergilendiğini belirten Yavaş, "Bir kişi geldiğinde, etrafa baktığında asker bavulundan mermi sandığına kadar hepsini burada bulabiliyor." dedi.

Yavaş, Tarihi Kentler Birliğince 2019'da "En iyi uygulama ödülü" verilen oteldeki her bir odanın isminin, yöreye özgü yer ve ürünlerden alınarak verildiğini dile getirdi.

Otelin ikinci katında 30 metrekarelik "Yağcıbedir kız halısı"nın sergilendiği bilgisini veren Yavaş, şöyle devam etti:

"Binanın aslını hiç bozmadan, sadakatle, Valilikten aldığımız küçük bir bütçe ile ama belediye personelimiz tarafından yapılan bir yer. Gelenler görüyor ki yapılan iş çok değerli ve kıymetli. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bile '50 peynirli şehir' tanıtımını bu alanda yaptı. Çünkü niye? Eskiyi iyi yansıtan, Balıkesir bölgesinde korunmuş binalardan biri. Çocukluğumuzda çoğu insan bilir, Marsilya tipi diye kiremit vardı. Hala bugün binanın çatısında Marsilya kiremit var. Yüzde 50'si de korunmuş durumda. 8 odası var. 8 oda içinde her bir noktada hikaye, hatıra görme şansına sahip. Buraya gelenler çok mutlu oluyor. Kışla Müze Han görülmeye, özellikle kalmaya, hikayeleri tazelemek için değer. Sındırgı doğal şehre herkesi bekliyoruz."

Yavaş, ilçenin 1200 yatak kapasitesine sahip olduğunu bildirerek, yıllık kayıtlı turist sayısının 100 bin civarında olduğunu sözlerine ekledi.

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