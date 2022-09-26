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Balıkesir'de hasat sezonu öncesi zeytin tarımının güvenliği değerlendirildi

AA

Balıkesir'de hasat sezonu öncesi zeytin tarımının güvenliği değerlendirildi

BALIKESİR (AA) - Türkiye'de zeytin ve zeytinyağı üretiminde 4.'üncü sırada bulunan Balıkesir ili genelinde 2022- 2023 zeytin hasat sezonu öncesinde zeytin hırsızlığı ve zeytinliklerdeki hayvan zararlarının önlenmesi amacıyla alınacak tedbirler konuşuldu.

Vali Hasan Şıldak başkanlığında Edremit ilçesinde bir termal otelde ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda alınacak önlemler ele alındı.

Toplantının ardından bir basın açıklaması yapan vali Şıldak Balıkesir'in zeytin üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Balıkesir'in yağlık ve sofralık zeytin üretiminde ve ekilen alan yüzölçümü olarak dördüncü sırada yer aldığını ifade eden Şıldak, "Zeytin üreticilerimizin iki ana temel sorunu bulunmaktadır. Birincisi bölgede uzun yıllardır üreticimizin büyük bir sorunu olarak gelişen ve gün geçtikçe insanlarımızın rahatsızlığının yükseldiği en temel mesele zeytin hırsızlığı konusudur." dedi.

Devletin zeytincinin yanında olduğuna değinen Şıldak “Bölgede yaşayan, üretim yapan ve burada hayatını devam ettiren bütün vatandaşlarımızın öncelikle müsterih olmalarını, devletimizin bütün kurumlarının büyük bir koordinasyon ve iş birliği içerisinde bu meselenin üzerine giderek en kararlı şekilde hırsızlık olaylarına müdahale edeceğini, tedbirler alacağını ve bu tedbirlerin hep birlikte göreceğimiz şekilde geçen yıla oranla çok daha fazla işe yarayacağını ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.

Şıldak, alınacak tedbirlerin öncelikle caydırıcı ve önleyici olmakla birlikte etkili sonuç doğuracak mahiyette olacağını belirterek bu konuda en kısa sürede bir valilik genel emri yayınlayarak yasal olarak da altyapısını oluşturacaklarını, kurulacak koordinasyon merkezi ile adım adım izleneceğini aktardı.

Amaçlarının büyük bir özenle yetiştirilen ve çok bereketli bir ürün olan zeytin hasadının 3- 4 aylık periyodunda bölgedeki hırsızlıkları bitirmek olduğunun altını çizerek bu konudaki kötü niyetli kişileri sert bir şekilde uyardı.

Zeytin üreticisinin mağduriyetine neden olan zeytin bahçelerinde hayvan otlatılması konusunda da gerekli cezai uygulamaları yürürlüğe koyacaklarını dile getiren Vali Şıldak şunları kaydetti:

"Bölgemizde ne yazık ki uzun bir süredir yıllar boyunca yapılan güzel uygulamaların sonuçlanması ve daha olumsuza evrilmesi şeklinde gördüğümüz zeytin arazilerinde hayvan otlatılması konusudur. Zeytincilik Kanunu zeytin ağacını koruma altına alan bu ürünün ve ağacının hayvanlara karşı korunması sistemini de içeren bir mekanizma kurmuş. Yani zeytin alanlarının içerisinde ve yakınında hayvan bulunmaması gerekiyor. Fakat bölgeye baktığımızda ilimizde 10 milyonun üzerindeki zeytin ağacının varlığı adeta unutulmuş bu alanlar bir hayvancılık alanına meraya dönüşmüş vaziyette. Bütün bölgeden bize çok sayıda yakınma geliyor. Yine zeytin arazilerinin içerisinde zeytin bahçelerinde hayvanları görüyoruz. Yine çiftçilerimiz bundan mustarip olduğunu görüyoruz. Bu tedbirlerimizi devam ettireceğiz. Yani hırsızlık konusunda olduğu gibi zeytin arazilerinin korunması hayvan zararlarından etkilenmesinin önlenmesi noktasında da kararlılığımızı sürdürüyoruz."

Vatandaşlara ve üreticilere çağrıda bulunan Şıldak, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Hem zeytinliklerde meydana gelen zeytin hırsızlıkları hem de hayvanların zeytin arazilerinde otlatılması konusunda bölgedeki bütün vatandaşlarımızın ve bütün üreticilerimizin duyarlı olması lazım. Bu konuda sadece bizlerin, valilik olarak bütün kurumlarımızla birlikte aldığımız tedbirlerle yetinilmemesi; halkımızın da bu durumu benimsememesi ve buna yönelik yapılan çalışmalara destek vermesi gerektiğini değerlendiriyorum. Vatandaşlarımızdan bu yönde istirhamda bulunuyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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