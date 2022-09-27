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Balıkesir'den 2022 yılında yaklaşık 1 milyar dolar ihracat hedefleniyor

AA

Balıkesir'den 2022 yılında yaklaşık 1 milyar dolar ihracat hedefleniyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Savaş, 2022 yılında Balıkesir ihracatını 1 milyar dolar seviyesine yaklaşmasını beklediklerini bildirdi.

Savaş, yaptığı yazılı açıklamada, dernek yönetimi ve üyeleri olarak ihracata önem verdiklerini belirtti.

Bu sene ilin ihracatının 1 milyar dolar seviyesine yaklaşmasını beklediklerini aktaran Savaş, şunları kaydetti:

"BASİAD olarak Balıkesir ihracatını artırma adına çeşitli projeler yaptık. Eğitim çalışmalarımız devam ediyoruz. Yurt dışı pazarlama heyetleri ile değişik pazarlarda çalışmalarımız oldu. Hedefimiz Balıkesir ihracatını parasal büyüklük olarak artırırken, büyüklüğü katma değer ve rekabet üstünlüğüne dayandırmak istiyoruz. Parasal genişleme bizleri son derece memnun etse de asla rehavete kapılmıyoruz. Bu yıl ihracat büyümemizde pandemiye paralel lojistik ve ham madde fiyatlarındaki artışlarında etkisinin olduğunun bilincindeyiz. Ülke sıralamasında da 22'nci sıra ile bir değişiklik söz konusu değil. Oysa bizler ihraç ürünlerimizin katma değerini ve kilogram bazında ürün artışlarının, ihracat yapan firma sayımızda önemli artışların olmasını arzu ediyor ve bu doğrultuda efor sarf ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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