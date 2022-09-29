Edremit'te "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında düzenlenen etkinlik, Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu önündeki yaya geçidinde gerçekleştirildi.



Etkinliğe katılan İlçe Kaymakamı Ahmet Odabaş, öğrencilere trafik kurallarını hatırlattı.

İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer ve Jandarma Komutanı Ömer Koç da öğrencilerle sohbet ederek trafik kurallarına uymanın önemine dikkati çekti.

Etkinlikte konuşan Odabaş, İçişleri Bakanlığınca trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030 yılına kadar yüzde 50'nin altına indirilmesinin hedeflendiği bilgisini verdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.