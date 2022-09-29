Edremit'te "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği düzenlendi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında düzenlenen etkinlik, Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu önündeki yaya geçidinde gerçekleştirildi.
Etkinliğe katılan İlçe Kaymakamı Ahmet Odabaş, öğrencilere trafik kurallarını hatırlattı.
İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer ve Jandarma Komutanı Ömer Koç da öğrencilerle sohbet ederek trafik kurallarına uymanın önemine dikkati çekti.
Etkinlikte konuşan Odabaş, İçişleri Bakanlığınca trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030 yılına kadar yüzde 50'nin altına indirilmesinin hedeflendiği bilgisini verdi.