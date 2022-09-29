Balıkesir'de ağacın altında kalan bir kişi öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki bir genç, kesilen ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hacıömerderesi Mahallesi'nde yaşayan Taner Kıla (35), Orman İşletmenin verdiği çam ağaçlarını kesmeye başladı.

O sırada ters düşen bir ağaç, Kıla'nın oğlu Tamer Çağatay Kıla'nın (13) üzerine düştü. Ağacın altında kalan Tamer Çağatay, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Tamer Çağatay'ın cenazesi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma ekiplerinin konuya ilişkin çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.