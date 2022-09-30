AK Parti Balıkesir Milletvekili Aydemir'in babası için mevlit okutuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir'in geçen yıl vefat eden babası Ahmet Aydemir için mevlit okutuldu.

Gazeteci, spor adamı, siyasetçi olan merhum Ahmet Aydemir için Çamlık Camisi'nde mevlit okutulmasının ardından yemek ikramı yapıldı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir ve kardeşleri Burcu ve Buket Aydemir, misafirlere teşekkür etti.

Anma programına, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ile kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Balıkesir'de çeşitli kamu kurumlarında müdürlük görevlerinin yanı sıra profesyonel futbol ve bisiklet hakemliği de yapan merhum Aydemir, Tercüman ve Yeni Asır gazetelerinin temsilciliği yaptı, yerel ve ulusal gazetelerde yazılar yazdı. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti şeref üyesi olan ve geçen yıl 80 yaşında vefat eden Ahmet Aydemir, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.