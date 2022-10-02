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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönen Ticaret Odası seçimlerini İsmail Mutlu kazandı

AA

Gönen Ticaret Odası seçimlerini İsmail Mutlu kazandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Gönen ilçesinde, Gönen Ticaret Odası seçimlerini İsmail Mutlu kazandı.

Oda seçimi, 656 üyenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Mevcut başkan Ahmet Selvi ile İsmail Mutlu'nun aday olduğu seçimde, Ahmet Selvi 283 oy alırken İsmail Mutlu ise 373 oy aldı.

Mutlu, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, kendisine ve ekibine güvenen tüm üyelere teşekkür ederek, "Hep birlikte el ele vererek marka şehir Gönen'i daha yaşanabilir bir kent yapmak, üyelerimize de en iyi hizmeti vermek için çok çalışacağız." dedi.

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