Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi inşaatında çıkan yangın söndürüldü

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin inşaatında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin devam eden merkezi derslik inşaatındaki izolasyon malzemelerinin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerinde olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.



Yangın, kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.



Yapılan incelemelerde depolanmakta olan klima dış ünitelerinin yanarak kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.





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