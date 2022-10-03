Balıkesir'de "Dünya Habitat Günü" etkinliği düzenlendi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de "Dünya Habitat Günü" kapsamında çok sayıda ülkeden 200'ü aşkın davetlinin katıldığı "Daha Adil Bir Dünya İçin Şehir ve Medeniyet Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılımıyla yapılan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın mesajı okundu.

Emine Erdoğan, mesajında insanlığın esenliği için el birliğiyle ortaya konulan her çabanın dünya adına umut verici olduğunu belirtti.

Bu anlamda ekolojik, yavaş, düşük karbonlu, iklim değişikliğinin etkilerine dayanıklı ve yüksek erişilebilirlik özelliğindeki kentlerin dünyanın sürdürülebilir geleceği için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Kentlerimizi herkese yer açan, kimseyi geride bırakmayan, adil yerleşim yerlerine dönüştürmeli ve bunu tüm ülkelerin ortak misyonu haline getirmeliyiz. Bu noktada küresel bir harekete dönüştürdüğümüz 'Sıfır Atık Projesi' kentlerin dönüşümünde lokomotif bir güç olacaktır. Kentlerimizin küresel sorunlarının çözümünde güzel bir başlangıç olduğuna inandığım Dünya Habitat Günü'nü kutluyorum. Birleşmiş Milletler Habitat'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ve tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Herkes için yaşanabilir bir dünya diliyor ve sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

- Göçebe kültüründe sporun önemi

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise kendisinin de İstanbul'da 1996'da Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) gönüllüsü olduğunu anımsatarak, "UN-Habitat'ı duyduğum ilk andaki 'habitat' kelimesinin Türkçedeki telaffuzu ilgi çekicidir ama orası İngilizce öğrenen ve pratik yapan lise öğrencileri olarak bizim buluştuğumuz yerdi. Dünyanın dört bir yanından gelen gönüllü arkadaşlarla tanışma şansımız oldu. Pek çok konferansa, seminere katılarak dünyanın geleceği hakkında fırsatımız oldu." dedi.

Erdoğan, Habitat İstanbul'un düzenlenmesinin ardından 26 yıl geçmesine rağmen halen şehirlerde benzer sorunlarla karşılaşıldığını kaydetti.

Bursa'nın İznik ilçesinde dün 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın kapanış töreninde göçebe kültürünü anlatma fırsatı bulduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz artık göçebe değiliz ama bir spor örneğinden yola çıkarak profesyonel sporlardaki amatör ruhu nasıl takdir ediyorsak, organize etkinliklerde de göçebe ruhunu takdir etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet yerleşik hayattayız. Artık istediğimiz zaman başka yere göç etmiyoruz ancak göçebe kültürü; çevreyle, hayatın paylaşıldığı hayvanlarla, birbirimizle barışçıl şekilde var olmaktır. Çünkü göçebe kültüründe sınamalarla karşılaştığınızda, artık bu sınamayı aşamadığınızda çadırınızı, eşyanızı toplar başka bir yere gidersiniz. Su kaynaklarıyla, hayvanları beslemekle ilgili sorunlarınız olduğunda, eşyalarınızı alırsınız ve tekrar yer değiştirirsiniz. Bu şehirleşmiş dünyada bile göçebe kültürünün etrafımızdakilerle, çevremizdekilerle birlikte aynı dünyayı paylaştığımız hayvanlarla barış içinde var olduğunu hissedebilirsek bunun yerleşik hayatımızdaki profesyonel sporlarda amatör ruhu canlı tutacağını düşünüyorum."

- "İnsanın spora ilgisi tamamen kendi kültürü, kendi tarihi aracılığıyla olur"

Bilal Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak geleneksel spor ve oyunları yeniden canlandırmaya çalıştıklarını vurguladı.

Dünyanın renkli kültürünün, sahip olunan ve giderek yok olan bu çok kültürlü yapıya bağlı olduğunu hissettiklerini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Batı kültürü sadece sosyal medya değil, tüm medya aracılığıyla birçok alanı baskılıyor. Bu yüzden nadir bitki ve hayvan türlerinin varlığını sürdürmek için mücadele verdiğimiz aynı yöntemle kültürlerimizi canlı, sokaklarımızı ve şehirlerimizi yaşanabilir tutmak için çaba sarf etmeliyiz. Bu yüzden sokaklarımızda, mahallelerimizde sadece basketbol, futbol, beyzbol sahalarına değil geleneksel spor ve oyunlarımızın da olmasına ihtiyacımız var. Bunun, çeşitli nedenlerden ötürü spordan uzak duran kişilerin de sporla ilgisini artıracağını düşünüyorum. Çünkü insanın spora ilgisi tamamen kendi kültürü, kendi tarihi aracılığıyla olur."

Erdoğan, UN-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif'e teşekkür ederek, "UNESCO ile de aynı doğrulta çalışıyoruz. Türkiye'nin Balıkesir kentinde UN-Habitat etkinliğini hiç kimsenin, hiçbir yerin geride bırakılmamasını bize hatırlatması yönünde bir fırsat olarak değerlendirmek istiyorum. Ayrıca kendi kültürümüzün geride bırakılmamasından emin olmalıyız. Öyle ki daha fazla insan şehir merkezlerinde 21. yüzyılın şehir yaşamında kültürümüze angaje olabilsin." değerlendirmesini yaptı.

- "BM, Emine Erdoğan hanımefendinin 'Sıfır Atık Projesi'ni benimsedi"

İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "Birbirimize karşı kendi ortak sorumluluğumuzu yerine getirelim." sözünün yer aldığı mesajını okudu.

Sharif, 1996'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde İstanbul'da 2. BM İnsan Yerleşimleri Konferansı'na (Habitat 2) ev sahipliği yaptığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a müteşekkir olduğunu belirtti.

Her yıl ekim ayının ilk pazartesi gününün "Dünya Habitat Günü" olarak kutlandığını anımsatan Sharif, şunları kaydetti:

"Emine Erdoğan hanımefendiye teşekkür ediyorum. Birleşmiş Milletler, Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin 'Sıfır Atık Projesi'ni benimsedi. Bu programın şehirlerde yayılmasını, burasının bölgesel bir merkez olmasını ve daha geniş bir coğrafyaya yardımcı olabilmesini umuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada ek 500 bin sosyal konut inşa ederek aradaki boşluğu inşa ederek kapatmak istiyor. Türkiye'nin milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaptığını biliyoruz."

- "Yeni fırsatlar oluşturmamız gerekiyor"

BM Habitat Meclisi Başkanı Martha Delgado Peralta da Türkiye'de çok sıcak karşılandığını aktardı.

Peralta, dünya ülkelerinin çıkarlarını konuşmak için Balıkesir'de toplandıklarına değinerek, "Yerel yönetimlerin ve şehirlerin krizlere cevap verme konusunda ne kadar önemli rolü olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kent alanlarını gelecek senaryolarına göre inşa etmemiz gerekiyor. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yerel düzeyde uygulanması hiç olmadığı kadar önemli. Kent öncelikleri küresel önceliklerdir. Yeni fırsatlar oluşturmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, etkinliğin Balıkesir'de düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise böyle bir programa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını anlatarak, "Dünya Habitat Günü kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin tamamının, tartışma ve kampanyaların, iklim değişikliği, çevre koruma ve şehircilik konularında farkındalığı artıracağına yürekten inanıyor, Dünya Habitat Günü'nün insanlığın tamamına hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri alanda oluşturulan stantları gezerek öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Etkinliğe AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Yavuz Subaşı, Adil Çelik ve Mustafa Canbey, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran ile çok sayıda ülkeden davetliler katıldı.

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