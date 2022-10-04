Bandırma’da "Hayvanları Koruma Günü" etkinliği

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde "Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla etkinlik yapıldı.



Bandırma Kent Konseyince, Veteriner Hekim Erman Toker’in sunumuyla Bandırma Belediyesine ait Özel Bandırma Türkan Saylan Gündüz Bakımevi ve Yaman Egeli İlkokulu 1. sınıfındaki toplam 260 öğrenciye bilgilendirmede bulunuldu.



Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, yaptığı açıklamada, amaçlarının çocuklara sokak canlıları hakkında bilgilendirmek ve duyarlılık kazandırmak olduğunu bildirdi.



Polat, şu ifadeleri kullandı:



"Veteriner hekimimiz Özel Bandırma Türkan Saylan Bakımevi’nde çocuklarımızla bir yavru kedimizi muayene etti. Ayrıca öğrencilerimize hazırladığımız mamaları paketlerde hediye ettik ve sokak canlılarımızı nasıl besleyecekleri konusunda bilgilendirme yaptık. Öğrencilerimizin heyecanı ve ilgisi bizleri çok mutlu etti. Tüm vatandaşlarımızı sokak hayvanları konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz."

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