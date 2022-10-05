Bandırmaspor'un yeni antrenman sahasının yapımına gelecek hafta başlanacak

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BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor. tesis yatırımlarına devam ediyor.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Örnek Sanayi Sitesi'ndeki kulüp tesislerinde inşa edilecek antrenman sahası rüzgar kesici panelleri, otomatik sulama sistemleri ve çevre düzenlemesi ile futbolcuların daha sağlıklı şekilde maçlara hazırlanmasına imkan sağlayacak.

Antrenman sahası için 10 Ekim'de çalışmalara başlanacak. 3 milyon liralık yatırımla yapılacak sahanın 3 ayda tamamlanması öngörülüyor.

Yeni antrenman sahası kulüp başkanı Onur Göçmez tarafından finanse edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Göçmez, "Göreve geldiğimiz günden bu yana sportif başarılar kazanmanın yanı sıra imkanlar ölçüsünde tesisleşme yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Futbolcu sağlığını korumak, maçlara daha iyi hazırlanabilmek ve bakım çalışmalarını daha rahat organize edebilmek için ikinci antrenman sahasına ihtiyacımız vardı. Geçen yıl şu an kullandığımız saha yeniden düzenlenmişti." ifadelerini kullandı.











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