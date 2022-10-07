Ayvalık'ta meme kanseri farkındalık etkinliğine dizi oyuncularından destek

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhisinin önemi ve farkındalığın vurgulanması amacıyla gerçekleştirilen 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğünce yürüyüş düzenlendi.

Sağlık çalışanları ve kadınların yürüyüşüne, ilçede çekimleri süren dizinin oyuncuları Reha Özcan, Veda Yurtsever İpek, Melisa Berberoğlu, Almila Ada, Demircan Kacel ve Tayfun Eraslan da destek verdi.

Ayvalık Marina mevkisinden Cumhuriyet Meydanı’na kadar süren yürüyüş öncesi gazetecilere açıklama yapan oyunculardan İpek, "Erkenden farkına varılabilecek bir hastalığın gecikme nedeniyle ciddi problemler yaşanmasının önüne geçilebilmesi adına Ayvalık halkı ve özellikle kadınlara sesleniyoruz; ücretsiz taramaların yapıldığı bu program dahilinde lütfen kontrollerini ihmal etmesinler." dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Kevser Uyan da insanlara meme kanserinin var olduğunu hatırlatmak ve bu kanserle çok yayılmadan, ölümcül hale gelmeden, hastalık ilerlemeden tanısının konulabildiğini, erken teşhisinin yapılabildiği ve erken teşhisle iyileşme sürecinin daha çabuk olabileceğini anlatmaya çalıştıklarını söyledi.



40-69 yaş grubu kadınlara, tarama için Sağlık Müdürlüklerine bağlı KETEM’lere gitmelere çağrısında bulunan Uyan, "Ücretsiz olarak Bakanlığımızın tarama programı var. İki yılda bir mamografi çekimleri yapılıyor." ifadesini kullandı.



İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Refik Budak ise erken tanının önemine dikkati çekerek, "Çağımızın en büyük sorunu obezitedir. Bununla beraber toplumumuzda obezite nedeniyle meme kanseri vakalarını daha sıklıkla görmeye başladık. Burada önemli olan kişinin farkındalığıdır. Günümüzde elimizdeki teknolojik imkanlarla meme kanserini çok daha erken yakalayabiliyoruz. Bu yüzden de erken teşhislerle herkesin hayatlarına devam etmelerini istiyoruz." diye konuştu.



Farkındalık etkinliği yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan konuşmalar, halk oyunları gösterisi ve amatör sanatçılardan oluşan koronun verdiği konserle sona erdi.

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