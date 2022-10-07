Edremit'i "Adım Adım Kültür Turu" ile tanıtıyorlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde kent kültürü, tarihi ve kültürel mirasın tanıtımını sağlamak amacıyla Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneğince "Adım Adım Edremit Kültür Turu" adlı proje başlatıldı.

Tarihi ve kültürel değerleri ile öne çıkan Edremit ilçesinde ilki 2018 yılında gerçekleştirilen kültür turları yaklaşık 4 yıl aradan sonra tekrar yapıldı. Dernek tarafından organize edilen tura, yakın zamanda kente yerleşen ve bölgeyi tanımak isteyen 40 kişi katıldı.

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker rehberliğinde İbrahimce Mahallesi'ndeki Hacı Kabakçı Konağı'ndan başlayan turda Atatürk Evi, Sabahattin Ali Anı Evi, Ayşe Sıdıka Etnografya Müzesi ile kentin yaşamına, kültürüne, inançlarına, ticaretine ve sanayisine ışık tutmuş tarihi mekanlar yürünerek 7 saatte gezildi.

Diker, gazetecilere, bu etkinliği Edremit'in tarihi ve kültür dokusu içindeki yapıları, insanların yaşam tarzlarını, sosyal hayatlarını, tarihten bugüne gelinceye kadar yaşam tarzlarını öğrenmek amacıyla düzenlediklerini söyledi.



Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Gülçin Cömert de öncelikli amaçlarının 4 bin yıllık Antandros Antik Kenti'ne sahip çıkmak olduğunu belirterek, "Bunun yanı sıra bölgemizde, şehrimizde bulunan kültürel ve doğal mirası tanımak ve sahip çıkmak zorunda hissediyoruz. Bu yüzden gönüllülerimizle Edremit kentimizin kültürel miras varlıklarını dolaştık. Aslında bu gezilerin, geleceği zeytin ve turizmde olan Edremit kentinin kültür turizmine açılan bir kapı olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Cömert, bunun bir kültür rotası haline gelmesi gerektiğine dikkati çekerek, Edremit'in hem tarihi evleri, müzelerinin bulunduğunu hem de gurme turizmi için çok önemli olduğunu dile getirdi.

- Katılımcılar turdan memnun

Tura katılanlardan İhsan Eroğlu, Edremit'i derinlemesine tanımaya çalıştıklarını dile getirerek, "Benim için çok anlamlı oldu. Çünkü benim daha Edremit'teki hayatım 6'ncı ayını doldurmadı. Kendimce keşfettiğimi öğrendiğim birtakım yerlerin geçmişini birinci ağızdan dinledik. Son derece anlamlı hatıralarla birleştirerek yaşayan bir tarih anlatısına tanık olduk. Bu benim için son derece önemli bir kazanç." dedi.

Şöhret Örken de yerel tarihin ve yaşadıkları yerlerin, toprağın, binaların tarihini, kent belleğini bilmenin geleceğe bırakmak bakımından çok önemli olduğunu anlattı.

Güven Yeşilovalar ise 4 yıl önceki tura da katıldığı bilgisini vererek, "Edremit'i o zaman daha iyi tanımıştım. Bu sefer hem bilgilerimi güncelledim hem de daha önce Atatürk'ün konakladığı konağın içini görebildim. Keza Sabahattin Ali'nin evinin de içini de gördüm. Edremit'i daha iyi tanımama yarayan güzel bir tur oldu." ifadelerini kullandı.

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