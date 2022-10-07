Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, okul pansiyonlarını inceledi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, ilçedeki iki okulun pansiyonlarında incelemelerde bulundu.



Tatlı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Mustafa Uras ve Hüseyin Aşık'la, T.C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi ile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin pansiyonlarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Öğrencilerle sohbet eden Tatlı, "Öğrencilerimiz ailelerinden uzakta geleceklerini inşa etmek için çaba harcıyorlar. Bu sebeple emeklerinin zayi olmaması için yüksek bir hedef belirleyip çok çalışmaları gerekiyor. Kendilerine verimli bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Öğrencilerimizin eğitim ortamlarından memnun olduklarını görmek bizleri mutlu etti." ifadesini kullandı.

Ali Tatlı, öğrencilerin pansiyonda geçirdikleri sürede daha nitelikli hizmet almalarını, daha mutlu, huzurlu ve ev sıcaklığında olmalarını, pansiyonlardaki yaşam alanlarını severek, isteyerek kullanacakları ve yararlanacakları mekânlar haline getirmeyi, pansiyon hizmetlerinin en az öğrencinin evindeki ihtiyaca cevap verecek kadar nitelikli ve kaliteli olmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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