Balıkesir'de 2. Altıeylül Kitap Fuarı açıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Altıeylül Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen kitap fuarı başladı.

75. Yıl Parkı'nda 88 yayınevi ve 93 yazarın katıldığı 2. Altıeylül Kitap Fuarı'nda 9 gün boyunca söyleşi, panel ve şiir dinletileri gerçekleştirilecek.



Fuarın açılışında konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kitabın medeniyetin ve kültürün vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.



Vali Şıldak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Kitap tabii ki medeniyetin, kültürün vazgeçilmez unsuru. Kitap olmazsa gelişim, ilim olmaz. Bütün bunlar çok güzel tespitler. Kitap fuarları da aslında bu sinerjinin oluşması, kitap sevgisinin genç kuşaklara yaygınlaştırılması, indirimli olarak kitapların satışının yapılması ve yine yazarların, bu alanda üretim yapan kişilerin burada gelip söyleşi yapması hepsi güzel etkinlikler. Aslında şehirleri şehir yapan da bu tür etkinliklerdir. Kültür dünyasını zenginleştiren bu tür etkinlikler çok önemli. Altıeylül Belediye Başkanımız ve bütün ekibini tebrik ediyorum."



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da geçen sene çok güzel verim aldıkları ve şehre renk katan bir fuar olduğunu anlattı.



Yılmaz, "Birbirinden değerli yazarlarımız güzel söyleşiler, imza etkinlikleri yaptılar. Şehrimize gerçekten kültür açısından önemli etkinlik yaptılar. Hasan başkanımıza teşekkür ediyorum. Israrla, her sene üstüne katarak kendisini geliştiren bir şehir olma özelliğimizi ortaya koyuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ise kitap okumanın önemine değindi.



Gençlerin dünyaya, kitaba bakış açısını zenginleştirerek kültürel bakımdan yetişmeleri için gayret ettiklerini aktaran Avcı, "Biliyoruz ki gençlerimize yapılan yatırım, bu şehrin yarınlarına yapılan yatırımdır. İnşallah bu ülkenin yarınları güzel olacak. Dün olduğu gibi bugün de yarın da dünyaya umut olmaya bu ülke devam edecek. Tarihten köklerini alan bu gençler, geleceğe emin adımla bakacaklar. Biz de gençlerimize destek verip yetiştirmek için uğraşacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Şıldak ve beraberindekiler açılış kurdelesini keserek "Askıda Kitap" uygulaması için hazırlanan kitap kumbarasına kitap attı.



Yayınevlerinin stantların gezilmesiyle sona eren açılışa, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve Adil Çelik, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis ve Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, CHP Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Şehirli, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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