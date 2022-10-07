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Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden üreticiye 100 ton süt otu desteği

AA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden üreticiye 100 ton süt otu desteği

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, üreticilere protein bakımında zengin olduğu için süt verimini artıran süt otu (ryegrass) dağıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Paşaalanı Mahallesi’nde bulunan ek hizmet binasının bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde 2 bin üreticiye yüzde 60’ı ithal, yüzde 40’ı yerli olmak üzere 100 ton süt otu tohumu teslim edildi.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çiftçi ve üreticinin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Süt otu tohumunun hayvancılık yapan üreticiler için gerçek bir ihtiyaç olduğunu belirten Yılmaz, “Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ile bölgemizin ihtiyaç duyduğu ürünleri belirleyerek destekler veriyoruz. Hep birlikte çalışarak güzel sonuçlar alıyoruz. Küçükbaş hayvancılığı çok önemsiyor, meralarımıza sahip çıkıyoruz. Üreticilerimize her zaman destek oluyoruz.” ifadesini kullandı.

Küçükbaş üretimi yapan küçük işletmecilere destek olmak amacıyla “Koç İstasyonu Projesi"ni hayata geçireceklerini bildiren Yılmaz, “Koç, ikinci ve üçüncü nesle girdiğinden verimlilik düşüyor. Biz 500-600 koça bakacağız. Üretici gelecek kendi koçunu bize verecek, gönlüne göre birini seçerek bizden alacak. Hem hayvanlarımızın nesillerini ve ırklarını korumuş olacağız hem de çiftçimizin verimini artıracağız. Bu istasyon her daim hizmet üretecek. Bunun gibi yüzlerce projemiz var. Burada dağıtılan tohumlar 2 bin çiftçimize ulaşarak hayvanlarımıza yem olacak.” bilgisini verdi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de çiftçi ve üreticilere sağlanan desteklere değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, çiftçilerimizi çok önemsiyor. Tarım Bakanımızla görüştük, yakın zamanda sizler için müjdelerimiz olacak. Mazot ve gübre konusunda da çalışmalarımız var. Balıkesir olarak çok güzel gidiyoruz. Hem ülkemize hem insanlarımıza hem de dünyaya anlatabilecek hikayelerimiz var. Birlik beraberlikle şehrimizin her zaman daha iyi yerlere gelmesi için çalışmalar yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Programa, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, HAYKOOP Başkanı Faruk Özen, Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Çetin, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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