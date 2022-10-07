Ayvalık Ticaret Odasının yeni yönetimi belirlendi

BALIKESİR (AA) - Ayvalık Ticaret Odası seçimlerinin ardından Ali Uçar başkanlığında yeni yönetim oluşturuldu.

Odanın konferans salonunda gerçekleşen toplantıda yapılan seçimlerde oda başkanı seçilen Ali Uçar başkanlığındaki yönetim kurulunda Mehmet Babayiğit, Osman Özdoğan, Gizem Er Aytan, İbrahim Ulaş, Mehmet Çokkorkmaz ve Halil Aykut bulunuyor.



Denetim Kurulu üyeliklerine Gülsever, Hayrettin Bulut ve Levent Billurcu seçildi. Meclis başkanlığına Suat Akın, başkan yardımcılığına Sedat Aktaş ve katip üyeliğe ise Mustafa Kürlek getirildi.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, yaptığı açıklamada, yeni dönemin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek, “Seçim sonuçları açıklandığı anda da söylediğim gibi bu sürecin sonunda her ne olursa olsun kazananın Ayvalık ve Ayvalık Ticaret Odasının üyeleri olması yönünde tüm bilgi, birikim ve enerjimizi, tüm çalışma arkadaşlarım ile harcayacağımızdan emin olabilirsiniz.” dedi.

Uçar, Ayvalık Ticaret Odasının gelecek yıl 100'üncü yaşını kutlayacağını hatırlattı.



TOBB bünyesindeki en seçkin ve en önemli kurumlardan olan odayı sevgi, saygı, birlik ve beraberlik ortamında daha iyi noktalara taşımayı hedeflediklerini aktaran Uçar, şunları kaydetti:



"Geniş bir katılım ile yapmış olduğumuz seçimin sonuçlarının vermiş olduğu mesajı tüm çalışma arkadaşlarım ile almış bulunmaktayız. Çok değerli oda üyelerimizin vermiş oldukları büyük desteğin, bizlere büyük sorumluluklar yüklediğinin bilincindeyiz. Seçim süreci içinde, kısa vadede ve öncelikli yapılmasını düşündüğümüz çalışma ve projelerin bir kısmını paylaşmış bulunmaktayız. Bu süreç içinde değerli arkadaşlarım ile yapmış olduğumuz toplantı, söyleşi ve yazışmalarda, kendilerinin birikim, tecrübe ve enerjilerinden, birlik, beraberlik ve ortak aklı kullanarak, daha nice çalışmaları ve projeleri ortaya koyabileceğimize ve gerçekleştirebileceğimize inancım sonsuzdur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi büyük işler, önemli atılımlar ancak birlikte çalışma ile elde edebilir. Birleşmek başlangıçtır, birliği sürdürmek gelişmedir, birlikte çalışmak başarıdır."

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