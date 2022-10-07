Balıkesir'de jandarma ekipleri çocuklara HAYDİ uygulamasını anlattı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de jandarma ekipleri, Hayvan Durum İzleme Uygulaması'nı (HAYDİ) çocuklara anlattı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hayvanların korunması, hayvan sevgisi ve hayvan hakları bilincinin geliştirilmesi ile toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla İvrindi ilçesinde bulunan Hayvan Barınağında çocuklara ve vatandaşlara HAYDİ uygulaması hakkında bilgi verdi.

Daha sonra ekiplerle barınağı gezen çocuklara hayvan sevgisi aşılamak amacıyla jandarma bünyesindeki iz takip köpeği ile vakit geçirilmeleri sağlandı ve Jandarma dergisi hediye edildi.

Jandarmanın çevre, doğa ve hayvanların korunması, hayvan hakları bilincinin geliştirilmesi ile toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetlerin süreceği bildirildi.

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