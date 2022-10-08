Bandırma Ticaret Borsası Meclisinde görev dağılımı yapıldı

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BALIKESİR (AA) - Bandırma Ticaret Borsasının organ seçimlerinin ardından yönetim kurulu, meclis, sayman üyeler ve TOBB delegelerinin seçimleri yapıldı.

Meclis üyelerinin kendi aralarında yaptığı seçimlerde borsanın meclis başkanlığına Recep Güngör, başkan yardımcılığına Hamdi Selçuk, katip üyeliğe ise Ali Turan seçildi.

İlçe Seçim Kurulu gözetiminde yapılan seçimlerde ise yönetim kurulu başkanlığına Can Ata Tan, yönetim kurulu asil üyeliklerine Veysel Selvi, Mehmet Aytekin, Hayri Onur Eken ve Mustafa Çömez getirildi.

Seçimlerin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Can Ata Tan, borsa meclisinin ilk toplantısında kurulları belirlediğini dile getirerek, "Bandırma Ticaret Borsası üyesi olmak bizlere artı bir değer katıyor. Umarım önceki dönemlerdeki yönetimlerin başarılarının devamını getirmeyi başarırız." dedi.

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