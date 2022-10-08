Balkan Motosiklet Birliği Avrupa Motokros Şampiyonası yarışları Balıkesir'de başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonası ile Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları Balıkesir'in Gönen ilçesinde başladı.

Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı MX Parkuru'nda her iki şampiyonanın MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında 210 sporcu sıralama turları için mücadele ediyor.

BMU Avrupa Şampiyonası'na Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Moldova ve Bosna Hersek'ten sporcular katılıyor.

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak yarışlarının da sıralama turları gerçekleştiriliyor.

Organizasyonlar yarın final yarışları ile tamamlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.